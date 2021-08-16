“Teklif gerçeklerden uzak”

Memur sendikalarıyla hükümet arasında 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği tarafından düzenlenen basın açıklamasında çalışanların talepleri bir kez daha dile getirildi.

Postane önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın, yıllık resmi enflasyonun %18,95 seviyesinde olduğunu, muhtemelen 2021 yılı enflasyonunun da %20 dolayında gerçekleşeceğini belirterek, “Bütün uluslararası kuruluşlar 2022 yılında Türkiye’de yıllık enflasyonun en iyimser tahminle %15 olacağını düşünmektedir. Yani önümüzdeki iki yıllık süre içinde enflasyon toplamda en az %35-40 dolayında gerçekleşecektir” dedi. Aydın, bu nedenle memur ve memur emeklilerine 2022 için %5+6; 2023 yılı için ise %6+6 maaş artışı teklifinin bu gerçekleri karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Son yıllarda ülkemizde felaketlerin ardı arkasının kesilmediğini kaydeden Aydın, “Ülkemizde türlü olumsuzluklar yaşanırken Devletimiz maddi-manevi bütün yaraları sarmak için var gücüyle mücadele ediyor.

UMKE’siyle, AFAD’ıyla, dalgıçlarıyla, itfaiyesiyle, sağlıkçısıyla, ormancısıyla, eğitimcisiyle, elektrik, doğalgaz, su, altyapı hizmetleriyle, postacısı, zabıtası ve güvenlik görevlisiyle halkımızın imdadına koşuyor.

Kamu görevlilerimiz yalnızca olağan dönemlerde değil özellikle olağanüstü dönemlerde devletimizin görünen yüzü, şefkat eli olarak hayati bir görev yürütüyor” dedi.

6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin böyle bir ortamda başladığını dile getiren Aydın, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Türkiye Kamu-Sen olarak kamu görevlilerimizin kazanımlarını artırmak ve olumsuz gidişata son verebilmek adına ortak taleple gittik.

Bugüne kadar kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların temelinde maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi gelmektedir.

Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini kamu görevlilerimiz ödememelidir.

Bu nedenle Hükümet, ivedilikle teklifini yenilemek zorundadır.

Yapılacak teklifte gerçekleşen enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir.

Sayın Bakan teklifinde sözleşmeli çalışanlarımızın sorunlarının çözüleceğini, 3600 ek gösterge talebimizin kabul edildiğini ve refah payı ile ilgili bir gelişme yaşanabileceğini ifade etmiştir.

Bunlar son derece olumlu olmakla birlikte, bu tekliflerin altı doldurulmalı, rakamlar netleştirilmelidir.

Biz Türkiye Kamu-Sen olarak, pazarlık yapmaya zaman kalacak şekilde bir an önce yeni ve kabul edilebilir bir teklifin gelmesi için Hükümete açık çağrıda bulunuyoruz.

Bu teklifte toplu sözleşmelerin başında Kamu İşveren tarafına sunduğumuz,

-Gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı kabul edilebilir bir oransal artış;

-Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için seyyanen zam;

-Ülke ekonomisindeki büyümeden kamu görevlilerine de pay verilmesi;

-Reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi;

-Kamuda yalnızca memurlara verilmeyen Bayram İkramiyesinin, memurlara da verilmesi;

-3600 ek gösterge uygulamasının tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi;

-Bütün güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi;

-Yardımcı Hizmetlilerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınması;

- Aile yardımı, çocuk parası, doğum ve ölüm yardımı gibi sosyal yardım kalemlerinin çalışanın ihtiyacını karşılayacak şekilde yükseltilmesi gibi konuların mutlak surette yer alması gerekmektedir.

Bütün bu unsurların yanında hizmet kollarına ilişkin olarak diğer hususların da sorunları kalıcı bir çözüme kavuşturacak biçimde ele alınması zorunludur.

Biz, hakkımız olmayan hiçbir konuyu ve meblağı masaya taşımıyoruz.

Hakkımızdan aşağısına da rıza gösterecek değiliz.

Yıllardan beri “Hakkınız ödenmez” diyerek alkışlanıyoruz; şimdi ise hakkımızın ödenmesini istiyoruz.

Biz artık sırtımızın sıvazlanmasını değil, cüzdanımıza insanca yaşamaya yetecek kadar para konulmasını istiyoruz.

Sayın Bakanın “Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünün gerçekleşmesini;

Sözleşmeli personelin haklarının memurlarla eşitleneceği, 3600 ek gösterge teklifimizin kabul edildiği, refah payı uygulamasının değerlendirileceği sözlerinin adının konmasını bekliyoruz.

Türkiye Kamu-Sen olarak bizler, reel kayıplarımızın karşılanmasını ve ekonomik büyümeden ve artan milli gelirden bir çalışan olarak hak ettiğimiz payı istiyoruz. Taleplerimiz, makuldür ve istenirse karşılanabilir.

Mücadelemiz, başta kamu çalışanları olmak üzere tüm Türk Milletinin daha güzel bir Türkiye’de, yaşanabilir bir ücretle, refah içinde yaşaması içindir.

Yapılacak revize teklif, siyasi iradenin bu yöndeki niyetini ortaya koyacaktır.

25 milyon vatandaşımız, Hükümetten yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir teklif beklemektedir. (Gülbahar TAŞ-Özlem KOŞA-Süleyman ERDEN)