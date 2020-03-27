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Tekin Kerman’ın yeğeni Abdullah Kayım vefat etti 

Çorum’un tanınmış işadamlarından, eski Belediye Meclisi Üyesi Tekin Kerman’ın yeğeni Abdullah Kayım (63), dün akşam saat 19.00 sıralarında tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. 

Tekin Kerman’ın yeğeni Abdullah Kayım vefat etti 

Çorum’un tanınmış işadamlarından, eski Belediye Meclisi Üyesi Tekin Kerman’ın yeğeni Abdullah Kayım (63), dün akşam saat 19.00 sıralarında tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. 

27 Mart 2020 Cuma 11:47
Tekin Kerman’ın yeğeni Abdullah Kayım vefat etti 

Merhum Nihat Kayım ile merhume Nermin Kerman Kayım’ın çocukları, Atilla ve Aliye Kayım’ın kardeşleri,  Nevriye Kayım’ın eşi, Emre ve Elif Kayım’ın babaları olan Abdullah Kayım’ın cenazesi, Ulucami’nin kapalı olması nedeniyle, Ulumezar’da öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra aile kabirlerinin yanına defnedilecek. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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