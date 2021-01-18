Tekin Çınar: “Memura seyyanen zam yapılmalı”

Dünyanın ve insanlığın bütününe yönelik etki ve tehdit üreten koronavirüs salgınının temel gündem olduğu 2020 yılının memur açısından mağduriyetler ve enflasyona dayalı kayıplar yaşanılan bir yıl olduğunu söyleyen Memur-Sen İl Başkanı Tekin Çınar, Hakem Kurulu’nun 2020 yılı için öngördüğü maaş zammının ülkenin, ekonominin ve kamu görevlilerinin gerçekleriyle örtüşmediğini, geçmiş dönem enflasyon verileriyle uyumlu olmadığını dile getirdiklerini hatırlattı.

Ekonominin makro ve mikro düzey rakamları, enflasyon ve faiz oranları birlikte ele alındığında en düşük artışın maaşlardaki yükseliş olduğunu söyleyen Tekin Çınar, “Gelin bu tabloyu düzeltelim. Enflasyonu yenin maaş ve ücret hedefi belirleyelim” diye konuştu.

Son 10 yıllık dönemde kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin eridiğini, bu erimeyi durdurmanın yolunun da seyyanen zamdan geçtiğini ifade eden Memur-Sen İl Başkanı Çınar, “Yıllık enflasyon oranının bir önceki yıla göre %24 arttığı, gıda enflasyonunun %25 seviyesinde olduğu, 2020 yıl başı ve sonu itibariyle faiz tarafında %75’lik artışın gerçekleştiği, bütçede faiz giderlerinde son 3 yıllık dönem itibariyle %45-%70 artış oluştuğu, kur tarafında %40’a yakın artış rakamına ulaşıldığı gerçekleri artık göz ardı edilmemelidir. Hem gelir dağılımda adaleti sağlamak, hem de enflasyon kaynaklı kayıpları telafi etmek, beraberinde düşük maaş ve ücret grubunda bulunan kamu görevlilerine asgari ücretler için atılan doğru adıma benzer bir yaklaşımı uygulamak için kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 0cak 2021’den geçerli olmak üzere “en düşük devlet memuru aylığının %10’na denk gelecek tutarda seyyanen zam” istiyoruz. Somut bir ifadeyle memurun mevcut maaşlarına/ücretlerine 1 Ocak’tan geçerli olacak şekilde 400 TL seyyanen zam istiyoruz. Böylece geçmiş yönüyle kayıpların giderilmesini, gelecek yönüyle de enflasyona yenilme riskinin bitirilmesini talep ediyoruz” dedi.

İşverenin 2021 tahmininin % 11 olduğunu ve bu yıl için hakemin verilmesini kararlaştırdığı 3+3 zammın bile bu yıl için yetersiz kalınarak enflasyon farkı oluşacağını yansıttığını söyleyen Çınar, bu nedenle verilecek 400 TL seyyanen zammın hem gelir dağılımındaki ve hem de sosyal kulvarda adaleti sağlayacağını bildirdi.

Memur- Sen İl Başkanı Çınar, alın terinin karşılığının kurumadan verilmesi hassasiyetine sahip bir medeniyetin mensupları olarak hükümetin bu tekliflerine olumlu yanıt vereceğine inandığını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)