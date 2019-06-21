“Tek yol ihracat”

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, rafineriyi konuk gazetecilere gezdirerek üretim aşamaları hakkında bilgi verdi. Ahlatcı, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ülke ekonomisine ilişkin görüşlerini de açıkladı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Türk milletinin çalışkan ve üretken bir millet olduğunu belirterek, ülke olarak ekonomik anlamda kalkınmanın tek yolunun üretimden ve ihracattan geçtiğini söyledi.

Dünyada sadece 62 adet bulunan, Türkiye’de ise 4 rafineri arasında en ileri teknolojiye sahip olan Ahlatcı Altın Rafinerisi’nde, Ekonomist Haber Müdürü Talip Yılmaz, Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Kerim Ülker, Aydınlık Ekonomi Muhabiri Recep Erçetin ve uluslararası finansman piyasaları uzmanı Serdar Şaşma ile görüşen Ahlatcı, Türkiye’nin gerek tarımda gerekse sanayide ilerleyebilmesi için mutlak surette üretime önem vermesi gerektiğini dile getirdi.

Gazetecilere, yılda 300 ile 400 ton arasında üretim yapılan rafineriyi gezdiren Ahlatcı, “Ülke olarak ayakta durabilmemiz ve gelişebilmemiz için üretim ve ihracat yapmalıyız. Bunu yaptığımız an kendi paramız değer kazanır. Bu şekilde daha geniş istihdam alanları da yaratılmış olur” dedi.

“VENEZUELA HEYETİ SADECE RAFİNERİYİ GEZDİ”

İstanbul’dan gelen basın mensuplarının Venezuela ile ilgili sorularını da yanıtlayan Ahlatcı, “Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Venezuela’ya yaptığımız ziyarette, Başkan Maduro ‘270 ton altınımız var. Bunu Amerika’ya, İngiltere’ye, İsviçre’ye gönderiyoruz ancak bize para vermiyorlar. Buraya güzel bir rafineri yapabilir miyiz?’ dedi. Cumhurbaşkanımız ise ‘En modern rafineri Ahmet Ahlatcı’ya ait. Buyurun, gelin. Size yardımcı oluruz’ dedi. Bunun üzerine Maduro’nun yardımcısı ilimize geldi. Dünyada 62, Türkiye’de ise 4 adet altın rafinerisi var. Venezuela Başkan Yardımcısı Tarık Assami buraya geldi ve tesisi çok beğendiğini söyledi. Sonrasında da ülkesine döndü. Bu gezinin devamında ulusal medyada ‘Venezuela’nın altınları Çorum’da işleniyor’ denildi. Oysa böyle bir durum kesinlikle yok. Amerika zaten 1 Kasım’da Venezuela’dan altın işlenmesi halinde yaptırım uygulayacağını duyurmuştu. Firmamız, tamamen uluslararası kurallara göre kayıt içi iş yapmaktadır.” dedi.

Gazetecilere, enerji, sağlık, AVM ve otomotiv sektöründe yaptıkları yatırımlar hakkında da bilgi veren Ahlatcı, “Çorum’da kazanıyoruz ve tüm yatırımımızı da Çorum’a yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Taner ŞİMŞEK)