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“Tek sorunumuz yabancı dil”

Avusturya Eğitim Gönüllüleri Vakfından Özel Coşkuner, Avusturya’da eğitmenlere çok güzel imkanlar sağlandığını ve bu konuda programlar ve dokümanlar bulunduğunu dile getirerek, eğitimcilere bu konuda yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını ancak tek sıkıntılarının dil konusunda olduğunu vurguladı.

“Tek sorunumuz yabancı dil”

Avusturya Eğitim Gönüllüleri Vakfından Özel Coşkuner, Avusturya’da eğitmenlere çok güzel imkanlar sağlandığını ve bu konuda programlar ve dokümanlar bulunduğunu dile getirerek, eğitimcilere bu konuda yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını ancak tek sıkıntılarının dil konusunda olduğunu vurguladı.

31 Ocak 2020 Cuma 22:14
“Tek sorunumuz yabancı dil”

Bu konuda da yapılacak araştırmalara destek olmaya çalışacaklarını ve program ve doküman temininde yardımcı olmaya gayret göstereceklerini anlatan Özel Coşkuner, “Yetişkin Eğitiminde Dijital Yeterliliklerin Geliştirilmesi” projesinin açılışında gerçekleştirilen programda Avusturya’da eğitmenlerin zamanını daha iyi değerlendirebilmeleri amacıyla programlar bulunduğunu, eğitmenlerin internet üzerinden öğrencilere ödev verebildiğini, bunları toplayabildiğini ve not verebildiğini kaydetti. Eğitim konusunda programların çok iyi kullanıldığına dikkat çeken Coşkuner, yetişkinlerin de gelişen teknolojiye ayak uydurabilmeleri için eğitilmeleri gerektiğini söyledi.(Erkan BAYATLI)

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