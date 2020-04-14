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Tek kullanımlık maske ve eldivenler ayrı toplanmaya başlandı

Çorum Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tek kullanımlık maske, eldiven gibi kişisel hijyen malzeme atıklarının ayrı toplanması ve bertarafına ilişkin genelge yayımlanması ile hemen harekete geçti. 

Tek kullanımlık maske ve eldivenler ayrı toplanmaya başlandı

Çorum Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tek kullanımlık maske, eldiven gibi kişisel hijyen malzeme atıklarının ayrı toplanması ve bertarafına ilişkin genelge yayımlanması ile hemen harekete geçti. 

14 Nisan 2020 Salı 01:40
Tek kullanımlık maske ve eldivenler ayrı toplanmaya başlandı

Çorum Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla çıkarılan genelge kapsamında tek kullanımlık maske, eldiven ve kişisel hijyen malzemelerinin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi için belediye hizmet binaları, semt pazarları, muhtarlıklar, meydanlar, insan yoğunluğu olan cadde ve otobüs duraklarına atık kutuları yerleştirdi. 


Şehrimizde Koronavirüs (covid-19) salgının yayılmasını engellemek adına çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın genelgesi kapsamında bu atıkların ayrı olarak toplanması gerektiği bizlere genelge olarak iletildi. Biz de hemen bu atıkların biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve bertaraf edilmesine konusunda gerekli çalışmayı hemen başlattık. Önemli alanlara yerleştirdiğimiz atık kutuları sayesinde maske, eldiven ve kişisel hijyen malzemeleri insan ve toplum sağlığı açısından bir tehdit oluşturmadan toplamaya başladık. Toplamaya başladığımız bu atıklarımızı oluşturduğumuz geçici depolama alanında en az 72 saat beklettikten sonra “diğer atık” olarak evsel atık kapsamında insan ve çevre sağlığına zarar vermeden bertaraf ediyoruz. Vatandaşlarımız hem kendi sağlıkları hem de şehrimizde yaşayan tüm hemşehrilerimiz sağlığı için tek kullanımlık atıklarını bu noktalara atmalarını önem arz etmektedir. Ayrıca yayımlanan genelgeye göre atıklar üzerinde bulunan virüsün hayatta kalma ihtimalini en aza indirmek için kurum, kuruluş, işletmeler kendi sorumluluk alanlarında ve vatandaşlarımız da evlerinde kullandıkları tek kullanımlık maske, eldiven ve kişisel hijyen malzemelerini ağzı bağlı poşetin içerisinde 72 saat beklettikten sonra evsel atık olarak çöp konteynırlarına atmaları gerekmektedir. Alınan bu önlemleri kurum, kuruluş, işletmeler ve toplum olarak hepimiz uygularsak başarıya ulaşmış oluruz. Bunu hep birlikte başaracağız.” dedi. 

(İHA)

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