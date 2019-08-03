Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99679
ALTIN
257.481
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7498
EURO
6.1647

“Tek değiliz ama farklıyız”

Burak Çam’ın sahibi olduğu Çam Söve Dekoratif Yalıtım Sistemleri, İstanbul Ataşehir Akademi Çocuk Kreşi için strafor kule ve hayvan figürlü dekorlar yapıldı.

“Tek değiliz ama farklıyız”

Burak Çam’ın sahibi olduğu Çam Söve Dekoratif Yalıtım Sistemleri, İstanbul Ataşehir Akademi Çocuk Kreşi için strafor kule ve hayvan figürlü dekorlar yapıldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:48
“Tek değiliz ama farklıyız”

Dış ve iç cephe yalıtım malzemesi imalatında iddialı olduklarını ve Türkiye’nin bir çok iline hizmet verdiklerini dile getiren Burak Çam, “ Bizim meslekte ikinci yılımız. Çorum’da bu işi yapan dört iş yeri daha var ama en iyisi, en yenilikçi ve moderni biziz. Strafordan aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. İsterseniz bir şömine, dilerseniz dev bir balina. Dekorasyon konusunda sınır tanımaz hayal gücümüz ve ekibimiz var. Amacımız her geçen gün kalitemizi biraz daha artırmak” dedi.

Kreş için hazırlanan strafor kule ve hayvan figürlü dekorları 5 kişilik ekibi ile iki haftada yaptıklarını bilgisini veren Söve, önümüzdeki günlerde yeni projelerle adından söz ettireceğe benziyor.

(Esra ESEN)

İlgili Haberler
“Vatandaşlar indirim etiketini iyi kontrol etmeli”
“Vatandaşlar indirim etiketini iyi kontrol etmeli”
PTT’den kurban bayramına özel sürpriz
PTT’den kurban bayramına özel sürpriz
“En düşük memur aylığı yoksulluk sınırının üzerinde olmalı”
“En düşük memur aylığı yoksulluk sınırının üzerinde olmalı”
Geçler, Şehit Öğretmen Aybüke’nin kabrini ziyaret etti
Geçler, Şehit Öğretmen Aybüke’nin kabrini ziyaret etti
“Kasap Oktay” açıldı
“Kasap Oktay” açıldı
Yeniden Refah kadınlarından Erbakan’ın “Davam” kitabı
Yeniden Refah kadınlarından Erbakan’ın “Davam” kitabı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim