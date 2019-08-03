“Tek değiliz ama farklıyız”

Dış ve iç cephe yalıtım malzemesi imalatında iddialı olduklarını ve Türkiye’nin bir çok iline hizmet verdiklerini dile getiren Burak Çam, “ Bizim meslekte ikinci yılımız. Çorum’da bu işi yapan dört iş yeri daha var ama en iyisi, en yenilikçi ve moderni biziz. Strafordan aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. İsterseniz bir şömine, dilerseniz dev bir balina. Dekorasyon konusunda sınır tanımaz hayal gücümüz ve ekibimiz var. Amacımız her geçen gün kalitemizi biraz daha artırmak” dedi.

Kreş için hazırlanan strafor kule ve hayvan figürlü dekorları 5 kişilik ekibi ile iki haftada yaptıklarını bilgisini veren Söve, önümüzdeki günlerde yeni projelerle adından söz ettireceğe benziyor.

(Esra ESEN)