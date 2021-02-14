TEİAŞ ağır kış şartları için hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), kar-kış kesintisiz elektrik-enerji iletimi için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ülkenin ana elektrik iletimini sağlayan kamu şirketi TEİAŞ, yoğun kış şartlarında da kesintisiz enerji iletimi için çalışıyor. Bu kapsamda Kastamonu, Karabük ve Çankırı başta olmak üzere Sinop ve Çorum’un da bir kısmına hizmet götüren TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde ülke genelinde etkili olması beklenen şiddetli kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Enerji kesintisinin yaşanmaması için “Kar kaplanları” olarak bilinen ekipler tarafından trafoların bakımları tamamlanırken, trafolar arasında bağlantı sağlayan hatlarda kontrol edildi. Yıl boyunca kesintisiz enerji sağlayabilmek için 24 saat esasına dayalı çalışmalarını yürütülen ekipler, yoğun kar yağışının beklenmesinin açıklanması üzerine araçların bakımlarını da tamamladı. Ayrıca ekipler, herhangi bir olumsuzluk durumunda oluşan arızaya kısa sürede müdahale edebilmek için drone teknolojisini kullanıyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren TEİAŞ 22. Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı, “Meteorolojiden aldığımız bilgiler doğrultusunda önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışları beklenmektedir. Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek arızaları engellemek adına ekiplerimiz hazır vaziyette beklemektedir. Ekiplerimiz, ayrıca arazide kullanacakların araçların da hazırlıklarını tamamladı. En kısa sürede oluşabilecek arızalara müdahale etmek için görevimizin başında hazır beklemekteyiz” dedi.

Ekiplerin hazır vaziyette arızalara müdahale etmek için beklediğini söyleyen Ayrancı, “TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü olarak ağır kış şartlarında coğrafi bölgelerde oluşabilecek arızalara müdahale etmek açısından ekiplerimiz hazır vaziyette haftanın 7 günü 24 saat beklemektedir. Karadeniz Bölgesinde olduğu gibi Kastamonu ilimizde büyük kar yağışlarına maruz kalabiliyor. Bu yoğun kar yağışlarında oluşabilecek arızaları en kısa sürede müdahale edebilmek için arkadaşlarımız hazır vaziyette beklemektedirler” diye konuştu.

Ayrancı bölgelerindeki trafo ve hat bakımlarını tamamladıklarını, oluşabilecek arızalar için ekiplerin 7/24 hazır bekletildiğini dile getirdi.

(İHA)