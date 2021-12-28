Tehlikeli köpekler için cezalar arttı… Kurallara uymayanlara 11 bin lira cezası

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, tehlike arz eden hayvanlara ilişkin genelgenin yayınlandığını bildirdi.

7332 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 14 Temmuz 2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Sarı, “Bahse konu kanunun 5. maddesi kapsamında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin (l) bendi ‘Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaktır’ şeklinde değiştirilmiştir” dedi.

Bu kapsamda, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine dair bakanlık tarafından ilgili kurum/kuruluşların temsilcilerinden oluşturulan komisyonca Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlendiğini kaydeden Sarı, açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Böylece tehlike arz eden hayvanlarla ilgili hususların yer aldığı 2021-48 sayılı ‘Tehlike Arz Eden Hayvanlar İle İlgili Genelge’ 07.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren genelge ile söz konusu hayvanların 7332 sayılı Kanun gereğince 14.07.2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş olmaları ve 14.01.2022 tarihine kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınmaları kaydıyla sahiplerince bulundurulmasına imkân sağlanacaktır. Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarına ek olarak sahipli American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin de söz konusu tarihe kadar veteriner kliniklerinde kısırlaştırılmaları ve mikroçip ile işaretlenmeleri, sahiplerince kısırlaştırıldıklarına dair belge ile birlikte Petvet sistemine kaydettirilmek üzere İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir. Aksi takdirde söz konusu hayvan sahiplerine 28. maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanacaktır.

Yine kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere, 11 bin TL idarî para cezası verilecek; belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilerek hayvanlara el konulacak ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecektir.”

(Haber Merkezi)

