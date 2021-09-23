Tehlikeli köpek ırkları için yeni düzenleme

Resmi Gazetede yayınlanan yeni düzenlemeye göre tehlikeli köpek ırklarının kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırıldığı takdirde 11 bin lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Bu hayvanların sokağa terki halinde ise 30 bin lira idari para cezası uygulanacağına dikkat çekildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yeni düzenlemenin 15’inci maddesinin Geçici 3’üncü maddesinde Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türleri veya bunların melezleri, sahipleri tarafından veteriner fakültelerinde veya özel veteriner kliniklerinde 14.01.2022 tarihine kadar kısırlaştırılıp mikroçip uygulaması yaptırılması gerekmektedir. Bu süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa veya yetki verdiği kuruluşlara (veteriner klinikleri) başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında, ilgili yasa kapsamındaki idari yaptırım hükümleri uygulanmaz. Kısırlaştırma işlemi için maddenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenir. Bu hayvanların ölümü halinde Bakanlığa bilgi verilir ve kayıttan düşürülür.

“OTUZBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK”

Kayıt altına alınan tehlikeli köpek ırkları; kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz. Bu hayvanlar halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlere, 11 sir Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu madde kapsamındaki hayvan sahipleri, hayvanların sahipliğinden vazgeçmeleri halinde, söz konusu hayvanları en yakın bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde 30 bin Türk Lirası idari para cezası verilir.” (Haber Merkezi)

