Tehlike saçan buz sarkıtları temizleniyor
ÇORUM'da soğuklar nedeniyle binalarda oluşan buz sarkıntıları itfaiye ekiplerince kırılarak temizlendi.
Güncel 26.01.2022, 12:01 26.01.2022, 12:48
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Kentte etkili kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle binalarda buz sarkıtları oluştu. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, Gazi Caddesinde tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırarak temizlemeye başladı. İtfaiye aracı merdiveni aracılığı ile itfaiye eri tarafından kırılan buzlar tehlike oluşturmaktan çıkarıldı. Öte yandan kentte sabah saatlerinde kar yeniden başlarken, çok sayıda ağaç karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalları kırıldı.
(Yusuf ÇINAR)
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