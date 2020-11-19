“Tehdit mektubunu nefretle kınıyoruz”

CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz ve Merkez İlçe Sekreteri Kılıç ortak açıklamalarında: “CHP Merkez İlçe Örgütü olarak Genel Başkanımıza geçmişi karanlık olan zat tarafından yazılan tehdit mektubunu nefretle kınıyor ve protesto ediyoruz” görüşüne yer verdi.

Tokgöz ve Kılıç, “Asla unutulmamalıdır ki CHP otellerde baronlar tarafından kurulan parti değil, savaş meydanlarında kurulmuş asırlık bir çınardır” görüşüne yer verdikleri ortak açıklamanın devamında; “CHP, kabadayılara pabuç bırakacak bir parti değildir. Genel Başkanımıza nereden ve kimden gelirse gelsin hiçbir tehdidi kabul etmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını tehdit etmek Cumhuriyeti tehdit etmek demektir."2. Yüzyıla Çağrı" beyannamesinin 2.3 maddesinde net bir şekilde ve aynen ifade edildiği gibi; toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle mücadele ödün vermeksizin sürdürülecektir. Hak, hukuk ve adaletten şaşmadan aklın ve bilimin kılavuzunda Cumhuriyet Halk Partisi Kuvveyi Milliye ruhu ile yoluna devam edecektir. Hiç bir tehdit bizi yolumuzdan döndüremez. Bu yolda gücünü halktan alan Genel Başkanımızın yanındayız” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)