TEGV’in minikleri AFAD’ı öğrendi

TEGV etkinlikler kapsamında Çorum İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AFAD) ziyaret edildi.

TEGV Çorum Öğrenim Birimi’nde eğitim gören 31 çocuk ve iki gönüllü tarafından yapılan AFAD ziyareti kapsamında 1-7 Mart Deprem Haftası olması sebebiyle çocuklara, acil durumlarda ne yapmaları gerektiği ve bu durumda kullanabilecekleri malzemeler de öğretildi.

AFAD çalışanı 10 Uzman Arama Kurtarma personeli çocuklara merkezde bulunan tüm malzemelerin adlarını ve ne işlevle kullandıklarını tek tek anlatarak sorularını da yanıtladı.

(Bülent USLU)