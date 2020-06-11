TEGV’e büyük onur

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen 13'inci Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında verilen Kurumsal Yönetim Ödülleri 10’uncu kez sahiplerini buldu. Bu yıl Kurumsal Yönetim Ödülleri”nde, 5 kategoride toplam 6 şirket ve 3 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ödül kazandı. Şirketlerin 2019 yılında elde ettikleri ‘kurumsal yönetim derecelendirme notları’ baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre 96,00 puanı bulunan TEGV, en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip sivil toplum kuruluşu oldu.

Kurulduğu günden bu yana, tam 25 yıldır ilköğretim çağındaki çocukları nitelikli eğitim desteği ile buluşturan, kurumsallaşma yolunda güvenirliliği ve şeffaflığı her zaman ön planda tutan ve Çorum’da da öğrenim birimi bulunan TEGV, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında da aynı kategoride ikincilik ödülü almıştı.

Pandemi döneminde etkinlik noktalarındaki faaliyetlerine ara veren TEGV Çorum Öğrenim Birimi yöneticisi Serpil Çetin, çocukların evlerinde olduğu bu dönemde, hayatlarına renk katmak üzere algodijital.com platformu ile kodlama, Cambridge University Press ile İngilizce ve dijital sanat etkinlikleri ile uzaktan eğitimlerine katkı sunduklarını kaydetti.

(Haber Merkezi)