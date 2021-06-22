TEGV’den köy okulundaki öğrencilere “tablet” desteği

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Çorum Öğrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin, Seydim Köyü İlkokulu-Ortaokulu, Büyükdüvenci Köyü İlkokulu, Ortaköy 100. Yıl İlkokulu, Aşdavul Şehit Mahsuni Türkmen İlkokulu ile Karahacip Şehit Erdal Öztaş İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrencilere TEGV’in yürüttüğü çalışmalar kapsamında 59 adet tablet hediye etti.



İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, Seydim Köyü’ndeki öğrencilere hediye edilen tabletler için düzenlenen törene katıldı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na katkılarından dolayı teşekkür eden Kodek, “Uzaktan eğitim döneminde yoğun bir çalışma sergileyen öğretmenlerimize ve kısıtlı imkana sahip olan öğrencilerimize her türlü şekilde destek olan tüm yardımseverlerimiz ile kurum ve kuruluşlara canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Nurdan AKBAŞ)

