TEGV’den “eğlen, öğren, hijyen” etkinliği

350 çocuk ve 16 gönüllünün katıldığı etkinlikte çocukların hijyen ve öz bakım konusunda farkındalıklarını artırarak doğru temizlik alışkanlıklarını geliştirmelerine yardımcı olundu.

“Eğlen, Öğren, Hijyen” etkinliği; Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce çocuğu, yaşamsal önemi bulunan hijyen konusunda eğitmeyi ve küçük yaşlarda hijyen alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyor.

Etkinlikte öğrenciler, hijyenik ve temiz olmanın anlamını öğrenip, mikrop türlerini ve özelliklerini tanıyarak, sağlıklı olmak için el yıkamanın önemini, tuvalette hijyen bilincini ve mikroplardan korunma yollarını öğrendi.

(Haber Merkezi)