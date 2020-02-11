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TEGV’den “eğlen, öğren, hijyen” etkinliği

Domestos ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile yürütülen “Eğlen, Öğren, Hijyen” projesi kapsamında TEGV Çorum Öğrenim Birimi tarafından TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlkokulu’nda bir etkinlik gerçekleştirildi.

TEGV’den “eğlen, öğren, hijyen” etkinliği

Domestos ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile yürütülen “Eğlen, Öğren, Hijyen” projesi kapsamında TEGV Çorum Öğrenim Birimi tarafından TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlkokulu’nda bir etkinlik gerçekleştirildi.

11 Şubat 2020 Salı 22:00
TEGV’den “eğlen, öğren, hijyen” etkinliği

350 çocuk ve 16 gönüllünün katıldığı etkinlikte çocukların hijyen ve öz bakım konusunda farkındalıklarını artırarak doğru temizlik alışkanlıklarını geliştirmelerine yardımcı olundu.

“Eğlen, Öğren, Hijyen” etkinliği; Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce çocuğu, yaşamsal önemi bulunan hijyen konusunda eğitmeyi ve küçük yaşlarda hijyen alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyor.

Etkinlikte öğrenciler, hijyenik ve temiz olmanın anlamını öğrenip, mikrop türlerini ve özelliklerini tanıyarak, sağlıklı olmak için el yıkamanın önemini, tuvalette hijyen bilincini ve mikroplardan korunma yollarını öğrendi.

(Haber Merkezi)

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