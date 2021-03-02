TEGV’den, 9 bine yakın çocuğa uzaktan eğitim desteği sağlandı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nin (TEGV), uzaktan eğitim programlarından bugüne kadar 8.823 çocuk yararlandı. Pandemi sürecinde çocukların her zamankinden daha fazla eğitim desteğine ihtiyacı olduğuna inanan TEGV, kendilerini Türkiye’deki eğitim sistemine destek vermeye adamış eğitim gönüllüleri ile, çevrimiçi ortamlarda da çocuklara ulaştı.

Uzaktan eğitim programıyla çocuklar, arkadaşları ve deneyimli TEGV gönüllüleri ile buluşarak bilgilerini tazelerken, aktif öğrenme metotları ve oyunlarla keyifli vakit geçiriyor. TEGV tarafından oluşturulan programlar farklı yaş ve sınıf seviyelerine göre, 90 dakikalık 9 senkron oturum ve bu oturumları destekleyen asenkron çalışmalardan oluşan harmanlanmış bir modeli kapsıyor.

(Haber Merkezi)