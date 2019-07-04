TEGV öğrencileri binicilik okulunda

Okul sezonunda ders destek programlarının yoğunlukta olduğu TEGV Çorum Öğrenim Birimi yaz döneminde çalışmalarını sosyalleşmek ve doğaya dönmek amacıyla gezilere bırakıyor.

Her hafta Cuma günleri gerçekleştirilen gezilerin bu haftaki durağı ise Arena Binicilik Okulu oldu.

TEGV Çorum Öğrenim Birimi gönüllülerinin desteğiyle öğrenciler burada piknik yaptılar, ardından atları sevdiler. Hayatlarında ilk kez ata binmenin sevincini yaşayan çocuklar, atlarla fotoğraf çekinerek bu anları ölümsüzleştirdiler.

TEGV Çorum Öğrenim Birimi Yöneticisi Serpil Çetin, çocukların heyecanına ortak oldukları ve desteklerini esirgemedikleri için Arena Binicilik Okulu yetkili ve çalışanlarına teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)