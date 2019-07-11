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TEGV Öğrenci Birimi İtfaiye ve Şehitliği ziyaret etti

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Çorum Öğrenim Birimi, 2018-2019 Yaz etkinlik dönemi gezileri kapsamında Çorum Belediyesi’ne bağlı Çorum İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

TEGV Öğrenci Birimi İtfaiye ve Şehitliği ziyaret etti

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Çorum Öğrenim Birimi, 2018-2019 Yaz etkinlik dönemi gezileri kapsamında Çorum Belediyesi’ne bağlı Çorum İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:00
TEGV Öğrenci Birimi İtfaiye ve Şehitliği ziyaret etti

Acil durumların kahramanları, İtfaiye personelinin can ve mal kaybı yaşanabilecek durumlarla ilgili hazırlığının gözlemlendiği ziyarette, kurumun işleyiş yapısı ve çalışma prensipleri tanıtılarak etkinlikler simülasyon aracılığı ile anlatıldı. Geziye katılan çeşitli yaş gruplarının büyük ilgiyle katıldığı etkinlik çalışanların çocuklar için yaptığı akrobasi çalışmasıyla son buldu.

İtfaiye Teşkilatı’nı ziyaret sonrası İl Şehitliği de ziyaret edildi. Şehitlik ziyareti kapsamında alan gezdirilerek Şehitlik hakkında bilgi verildi. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı ziyarette çocuklara önemli değerler tekrardan hatırlatıldı.

TEGV Çorum Öğrenim Birimi etkinlikte emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen Çorum Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’na, Çorum Şehitliği Personeline ve tüm gönüllülerine çocukların gelişimlerine katkıda bulundukları için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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