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TEGV ile AFAD arasında işbirliği arttırılacak

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Çorum Öğrenim Birimi Yöneticisi Serpil Çetin, “Dünya İlkyardım Günü” kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nü (AFAD) ziyaret ederek AFAD Müdürü Elvan Kaya ile görüştü.

TEGV ile AFAD arasında işbirliği arttırılacak

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Çorum Öğrenim Birimi Yöneticisi Serpil Çetin, “Dünya İlkyardım Günü” kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nü (AFAD) ziyaret ederek AFAD Müdürü Elvan Kaya ile görüştü.

15 Eylül 2019 Pazar 22:31
TEGV ile AFAD arasında işbirliği arttırılacak

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Çorum Öğrenim Birimi Yöneticisi Serpil Çetin, “Dünya İlkyardım Günü” kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nü (AFAD) ziyaret ederek AFAD Müdürü Elvan Kaya ile görüştü.

Günümüzde kayıp-arama-kurtarma gibi alanlarda da hizmet veren kuruluşun ilk müdahalede ilk destek sağlayan kuruluş olması nedeniyle gerçekleşen ziyarette gelecekte yapılması öngörülen çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

Gönüllük kavramı üzerine gerçekleşen sohbette TEGV ve AFAD arasındaki işbirliği arttırılması amaçlandı.

AFAD’ın şehrin “acil durum ve afet” olaylarına en hızlı, en etkin şekilde müdahale eden yereldeki bireylerin saygı ve sevgisini kazanmış bir kurum olarak ön plana çıktığını belirten Çetin, “TEGV’in geçtiğimiz aylarda yaz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette çocukların ve gönüllülerin etkin katılımıyla AFAD’ın ekipman ve envanteri merak ve ilgiyle tanıtılmıştır” dedi.

Ziyaret Birim Yöneticisi Serpil Çetin’in dönem sonu faaliyet raporunu sunmasıyla son buldu. (Haber Merkezi)

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