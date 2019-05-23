TED’ten coşku dolu 19 Mayıs etkinliği

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlama programı TED Çorum Koleji Genel Koordinatörü ve TED Çorum Koleji Ortaokulu, TED Çorum Anadolu Lisesi Müdürü Aydın Ünal’ın ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Yıldırım’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla başladı. Program 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili sunumla devam edip akabinde sahneyi dolduran okul korosu, 19 Mayıs oratoryosu ve okunan şiirler seyircilere duygulu anlar yaşattı. Öğrencilerin hazırlamış oldukları vals gösterisi konuklar tarafından büyük ilgi gördü. Yine program akışında piyano ile “Türk Marşı” dinletisi, Kafkas halk dansları gösterisi ile öğrenciler yeteneklerini sergilediler. Etkinlik, İngilizce şarkılar ve diğer dans gösterilerinin ardından sona erdi.

(Haber Merkezi)