Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
84320
ALTIN
251.821
DOLAR
6.1326
STERLİN
7.7440
EURO
6.8272

TED’ten coşku dolu 19 Mayıs etkinliği

TED Çorum Koleji, Türk milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Özel TED Çorum Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle hazırlamış oldukları programı velilerin de katılımıyla TED Çorum Koleji konferans salonunda sundular.

TED’ten coşku dolu 19 Mayıs etkinliği

TED Çorum Koleji, Türk milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Özel TED Çorum Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle hazırlamış oldukları programı velilerin de katılımıyla TED Çorum Koleji konferans salonunda sundular.

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:28
TED’ten coşku dolu 19 Mayıs etkinliği

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlama programı TED Çorum Koleji Genel Koordinatörü ve TED Çorum Koleji Ortaokulu, TED Çorum Anadolu Lisesi Müdürü Aydın Ünal’ın ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Yıldırım’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla başladı. Program 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili sunumla devam edip akabinde sahneyi dolduran okul korosu, 19 Mayıs oratoryosu ve okunan şiirler seyircilere duygulu anlar yaşattı. Öğrencilerin hazırlamış oldukları vals gösterisi konuklar tarafından büyük ilgi gördü. Yine program akışında piyano ile “Türk Marşı” dinletisi, Kafkas halk dansları gösterisi ile öğrenciler yeteneklerini sergilediler. Etkinlik, İngilizce şarkılar ve diğer dans gösterilerinin ardından sona erdi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Başkan Aşgın öğrencilerle fide dikti
Başkan Aşgın öğrencilerle fide dikti
5 özel öğrenci okur yazarlık belgesi aldı
5 özel öğrenci okur yazarlık belgesi aldı
“Üretici birliklerinin her zaman yanındayız”
“Üretici birliklerinin her zaman yanındayız”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim