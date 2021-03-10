TED’te gelenek bozulmadı

Öğrenciler sınavda %100 başarı elde ederek tüm dünya ülkelerinin eğitim kurumları ve otoriteleri tarafından tanınan Cambridge Üniversitesi ESOL Sınavlarını başarıyla tamamlayıp uluslararası başarı sertifikalarını almaya hak kazandılar.

Öğrencilere sertifikaları okulda düzenlenen tören ile İngilizce öğretmenleri tarafından verildi. Sınava giren tüm öğrenciler, uluslararası ölçeklere göre, yurtdışında hazırlanıp değerlendirilen bu sınavlar ile İngilizce yetkinlik düzeylerini bir kez daha kanıtlamış oldular. (Haber Merkezi)

