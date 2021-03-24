TED’e Avrupa’dan güvenli internet ödülü

TED Çorum Koleji, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Brüksel merkezli 34 Avrupa ülkesinin eğitim bakanlıklarının üye olduğu Avrupa Okul Ağı (European Schoolnet) tarafından, okulları ve öğrencileri internetin zararlarından korumak amacıyla uygulamaya konulan "eSafety Label" (Güvenli İnternet Etiketi) almaya hak kazandı. Uluslararası geçerliliği olan bu etiket, okullara uluslararası platformlarda öncelik ve prestij kazandırmakta.

TED Çorum Koleji okul yönetimi, özellikle pandemi sürecinde öğrencilerin internet kullanımının artmasından ve öğretmenlerin pedagojik teknolojileri daha sık kullanmasından dolayı bu konudaki çalışmalarının çok önem kazandığını belirterek, “Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi her alanda koruma ilkemizin, uluslararası bir platformda ödüllendirildiğini görmek gurur verici. Kişisel verilerin korunmasından, okulun çevrimiçi güvenlik duvarına kadar bir çok kriterdeki değerlendirmeler sonucunda okulumuz bu etiketi almaya hak kazanmıştır” dedi. (Haber Merkezi)