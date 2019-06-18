TED’den eğlenceli mezuniyet balosu

Dalgıçlar Otel’de düzenlenen baloda öğrenciler hem sınav başarılarını hem de mezuniyetlerini kutladılar.

Canlı müzik eşliğinde yenen yemekle başlayan balo, mezuniyet pastasının kesilmesiyle devam etti. Türk Eğitim Derneği Genel Koordinatörü ve Ortaokul-Lise Müdürü Aydın Ünal ile TED Çorum Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Yıldırım konuşmalarında öğrencilere iyi dilek ve temennilerini ilettiler. TED Çorum Koleji 8. sınıf öğrencileri, adlarına düzenlenen baloda doyasıya eğlenerek ortaokulu bitirmenin sevincini ve gururunu yaşadılar.

(Haber Merkezi)