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TED’de uzaktan eğitim geliştirilerek sürdürülüyor

Türk Eğitim Derneği (TED) okullarında, uzaktan eğitim sürecinin TED Ailesi’nin kendi içerikleri kullanılarak, yenilenerek ve geliştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.

TED’de uzaktan eğitim geliştirilerek sürdürülüyor

Türk Eğitim Derneği (TED) okullarında, uzaktan eğitim sürecinin TED Ailesi’nin kendi içerikleri kullanılarak, yenilenerek ve geliştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.

03 Nisan 2020 Cuma 19:52
TED’de uzaktan eğitim geliştirilerek sürdürülüyor

Verilen bilgiye göre, uzaktan eğitim süreci kapsamında, ülke çapındaki 40 TED Okulunun ortak eğitim yönetimi anlayışıyla oluşturulan içerikler, tüm öğrenciler için kademelere göre ayrıştırıldı.

TED Okullarının ortak özelliklerinin yanı sıra farklı alanlarda öne çıkan yönlerinin olması, eğitim içeriklerine zenginlik katıyor. Sürecin 30 Nisan tarihine kadar uzatılmasının ardından, video ve ödevlendirmelerin yanı sıra ders programlarında canlı buluşmalara da yer verilmeye başlandı.

TED, ülkemiz eğitim standartlarını yükseltecek bilimsel platformlar oluşturma ve araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirme görevlerini de üstlenen, en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri. (Haber Merkezi)

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