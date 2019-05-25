TED’de Atatürk ve Gençlik Paneli

TED Çorum Koleji Ortaokul öğrencileri tarafından Milli Mücadelenin 100. yılı kapsamında “Atatürk ve Gençlik” konulu düzenlenen panel öğrenciler ve velilerin büyük ilgisizi çekti.

Okul Konferans Salonu’nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Burcu Esma Ersoy öncülüğünde düzenlenen panelde 8. Sınıf öğrencileri; Ece Bulut, Arın Akpınar, Yaren Özdemir, Ceylin Altıaylık, Elifnaz Yılmaz, Hikmet Ozan Kaya ve Murat Efe Çalbıyık konuşmacı görevini üstlendi

Ortaokul öğrencileri gözüyle “Atatürk ve Gençlik” konulu panelin Moderatörlürlüğünü TED Çorum Koleji Genel Koordinatörü, Lise Ortaokulu Müdürü Aydın Ünal yürütürken, panelin ardından katılımcılara TED Çorum Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Dalgıç tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

(Volkan SINAYUÇ)