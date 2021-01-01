Tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı
Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak cuma namazı kılındı.
Güncel 01.01.2021, 16:58
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Vatandaşlar yılın ilk cuma namazını il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının kararları doğrultusunda, ikametlerine yakın camilerde kıldı.
Vatandaşların camiye kendi seccadeleriyle geldikleri görüldü.
Ulu Cami'de maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tutan cemaat, cuma namazını eda etti.
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