Son Dakika

Tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak cuma namazı kılındı.

Güncel 01.01.2021, 16:58
41
Tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı

Vatandaşlar yılın ilk cuma namazını il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının kararları doğrultusunda, ikametlerine yakın camilerde kıldı.

Vatandaşların camiye kendi seccadeleriyle geldikleri görüldü.

Ulu Cami'de maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tutan cemaat, cuma namazını eda etti.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
13°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 01 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:57
Öğle 12:49
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:56

Gelişmelerden Haberdar Olun

@