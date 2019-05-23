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TED öğrencisi Zeynep Türkiye ikincisi oldu

Çorum’un gözde eğitim kurumlarından olan TED Koleji’nde eğitim gören Zeynep Irmak Taşkın, düzenlenen bir yarışmada Türkiye ikincisi olmayı başardı.

TED öğrencisi Zeynep Türkiye ikincisi oldu

Çorum’un gözde eğitim kurumlarından olan TED Koleji’nde eğitim gören Zeynep Irmak Taşkın, düzenlenen bir yarışmada Türkiye ikincisi olmayı başardı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 23:19
TED öğrencisi Zeynep Türkiye ikincisi oldu

TED Rönesans Koleji tarafından ikincisi organize edilen “Yabancı Diller Playback Video Clip Yarışması”na 17 TED okulundan 50 öğrenci katıldı. TED Çorum Koleji öğrencisi Zeynep Irmak Taşkın da ortaokul kategorisinde Fransızca “Run Run” isimli şarkı ile ikincilik ödülü kazanmayı başardı.

TED Çorum Koleji Genel Koordinatörü Aydın Ünal, başarılı öğrenci Zeynep Irmak Taşkın ile Fransızca Öğretmeni Mehmet Güven’i ağırlayarak ödülünü takdim etti. Aydın Ünal, Taşkın ve Güven’i kutlayarak başarılarının devamını diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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