TED öğrencisi Zeynep Türkiye ikincisi oldu

TED Rönesans Koleji tarafından ikincisi organize edilen “Yabancı Diller Playback Video Clip Yarışması”na 17 TED okulundan 50 öğrenci katıldı. TED Çorum Koleji öğrencisi Zeynep Irmak Taşkın da ortaokul kategorisinde Fransızca “Run Run” isimli şarkı ile ikincilik ödülü kazanmayı başardı.

TED Çorum Koleji Genel Koordinatörü Aydın Ünal, başarılı öğrenci Zeynep Irmak Taşkın ile Fransızca Öğretmeni Mehmet Güven’i ağırlayarak ödülünü takdim etti. Aydın Ünal, Taşkın ve Güven’i kutlayarak başarılarının devamını diledi.

(Volkan SINAYUÇ)