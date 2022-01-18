TED miniklerinden teknik gezi

TED Çorum Koleji Özel Anaokulu minikleri, öğretmenleri eşliğinde teknik geziye katıldı.

“Benim Yeşil Dünyam” isimli e-twinning projesi ve “Çocuklarda Ekofobi” isimli erasmus projesi kapsamında çevre farkındalığını geliştirmek ve geri dönüşümü yerinde inceleyip öğrenmek için KNT Kâğıt Fabrikası’na gezi düzenlendi.

Son dönemlerde artan iklim krizlerine dikkat çekmek ve yeni neslin çevreye duyarlı, geri dönüşüme destek veren bireyler olmasını sağlamayı hedefleyen TED Çorum Koleji, yürüttükleri projeler ve gezilerle çocukların görerek ve kalıcı öğrenmelerini hedefliyor.

(Haber Merkezi)

