TED Koleji Türkiye finallerine katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ve TÜBİTAK desteği ile Türkiye Zeka Vakfı tarafından organize edilen Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Bölge finali sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okulların takım olarak katıldıkları zeka ve akıl oyunlarından oluşan; öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirerek yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırma hedefi ile organize edilen ve başvuruları 15 Ekim – 27 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’nda İl Finalleri 28 Kasım 2020’de yapılmıştı. Sonuçların 16 Aralık 2020 günü kesinleşmesinin ardından ise 23 Ocak 2021’de Bölge Finalleri yapılmış, kesin sonuçlar da 10 Şubat 2021 günü açıklanmıştı. Buna göre yarışmada büyük bir başarı elde eden TED Çorum Koleji 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencileri Ahmet Ege Göksal, Göktuğ Çağrı Yeşil, Metin Toprak Kırış, Atacan Fidan, Arda Saydam, Fulya Duru Yazgan, Cevdet Onat Cerit ve Yaren Şahan, şampiyonanın Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

TED Çorum Koleji’nden yapılan açıklamada başta finale katılan öğrenciler olmak üzere 9. Sınıflar Zeka Oyunları Şampiyonası Koordinatörü Kimya Öğretmeni Ali Çetin, 10 ve 11. Sınıf Zeka Oyunları Şampiyonası Koordinatörü Fizik Öğretmeni Buket Kakaç ile veliler kutlandı.

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Türkiye Finalleri Sınavı da 20 Mart 2021 Cumartesi günü 13.00-14.30 saatleri arasında yapılacak.

(Haber Merkezi)