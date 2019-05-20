TED Koleji, kardeş okulun etkinliğine ev sahipliği yaptı

Hami Projesi kapsamında olan TED Çorum Koleji ve Kocatepe İlkokulu, kardeş okul bağlarını her hafta bir etkinlik ile güçlendiriyor. Bu çerçevede Kocatepe İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri, hazırladıkları gösterilerini velilerine ve öğretmenlerine TED Çorum Koleji konferans salonunda sundular. 1. sınıf öğrencilerinin en mutlu günlerinden biri olan ‘Okuma Bayramı’ coşkuyla ve heyecanla TED Çorum Kolejinde kutlandı.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı Okuma Bayramı’nda öğrencilerin koro oluşturarak söyledikleri şarkılar ise öğretmenlerin ve velilerin güzel anlar geçirmesini sağladı. Son olarak ABC gösterisi ve 1/A sınıfı öğretmeni Muharrem Çalışkaner tarafından belge takdimi ile gösteri sona erdi.

(Haber Merkezi)