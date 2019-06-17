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TED Çorum Koleji’nde mezuniyet sevinci

TED Çorum Koleji, 8. Sınıf öğrencilerini düzenlediği törenle liseye uğurladı. Hüznün ve sevincin bir arada yaşandığı tören Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler adına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

TED Çorum Koleji’nde mezuniyet sevinci

TED Çorum Koleji, 8. Sınıf öğrencilerini düzenlediği törenle liseye uğurladı. Hüznün ve sevincin bir arada yaşandığı tören Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler adına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 21:00
TED Çorum Koleji’nde mezuniyet sevinci

Törenin açış konuşmasını Türk Eğitim Derneği Genel Koordinatörü, Ortaokul ve Lise Müdürü Aydın Ünal yaptı. Aydın Ünal, konuşmasında otuz beş haftalık eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Kısa bir dinlenme sürecinin ardından lise eğitimlerinin başlayacağını, öğrencilerin ortaokuldaki üstün gayret ve başarılarının lisede de devam edeceğine inancının tam olduğunu belirtti. Aydın Ünal, eğitim sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

TED Çorum Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Dalgıç da, en büyük hayalinin Çorum’a TED Kolejini kazandırmak olduğunu ve bu okuldan mezun olan her öğrencinin toplumun önde gelen bireyleri arasına katılacağını ifade eden Dalgıç, TED Çorum Koleji’nde okuyan her öğrencinin Türk Eğitim Derneğinin birer meşalesi olduğunu ve bu öğrencilerin çağdaş uygarlığı sürdürme yolunda üzerlerine düşen tüm sorumluluğu yerine getireceklerine inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından okul birincisi Ali Alp Alıç’a mezuniyet belgesi, plaket ve hediyesini Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Dalgıç, okul ikincisi Asya Gösterir’e mezuniyet belgesi ve plaketini Türk Eğitim Derneği Genel Koordinatörü ve Ortaokul-Lise Müdürü Aydın Ünal; okul üçüncüsü Ahmet Ege Göksal’a mezuniyet belgesi ve plaketini Anaokulu ve İlkokul Müdürü Gürbüz İnan verdi. Mezuniyet töreni öğrencilerin keplerini havaya fırlatması ile sona erdi.

(Haber Merkezi)

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