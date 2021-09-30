TED Çorum Koleji’nde “Avrupa Dilleri Günü” kutlandı

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından birlikte organize edilen 2001 Avrupa Dilleri Yılı, katılımcı 45 ülkeden milyonlarca insana ulaştı. Yapılan etkinlikle dilsel farklılıklar kutlanırken, yabacı dil öğrenimi de teşvik edildi.

Hayat boyu dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla kutlanan dil gününe bu yıl TED Çorum Koleji de katıldı. TED Çorum Koleji’nde anasınıfı 3 yaştan itibaren İngilizce eğitimi ile başlayan yabancı dil serüveni 4. sınıftan itibaren İngilizce dersinin yanı sıra Almanca, Fransızca ve Rusça dersleriyle devam ediliyor. (Haber Merkezi)

