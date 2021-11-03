TED Çorum Koleji Anadolu Lisesi Ata’nın huzurunda

Türk Eğitim Derneği (TED) Çorum Koleji, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Geziye katılan 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri ve öğretmenler Anıtkabir ziyaretinin ardından TED Üniversitesi’ni ziyaret ederek üniversitenin eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldılar. Öğrencilerle bir araya gelen TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu öğrencilere üniversite hakkında bilgi verdi.

(Haber Merkezi)

