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Tecil faiz oranı % 19'a indirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), halen yıllık yüzde 22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranını bugünden itibaren yıllık yüzde 19 düzeyine indirdi.

Tecil faiz oranı % 19'a indirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), halen yıllık yüzde 22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranını bugünden itibaren yıllık yüzde 19 düzeyine indirdi.

31 Ekim 2019 Perşembe 01:17
Tecil faiz oranı % 19'a indirildi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan "Tahsilat Genel Tebliği"nde, "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık yüzde 22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık yüzde 19 olarak belirlenmiştir" denildi ve

Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 19 oranında tecil faizi uygulanacaktır. Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık yüzde 19 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık yüzde 19 oranında tecil faizi uygulanacaktır. Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir”

(DHA)

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