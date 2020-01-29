“Tebrizli Şems" beğeniyle izlendi

Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Sinan Yağmur’un aynı adlı eserinden uyarlanan Aşkın Gözyaşları - Tebrizli Şems adlı tiyatro oyunu önceki gün Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sahne aldı.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatından kesitlerin yer aldığı iki perdelik oyunu, Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu ve çok sayıda vatandaş izledi.

(Taner ŞİMŞEK)