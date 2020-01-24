“Tebrizli Şems” 27 Ocak’ta

Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlikte Sinan Yağmur’un aynı adlı eserinden uyarlanan “Aşkın Gözyaşları - Tebrizli Şems” adlı tiyatro oyunu Çorumlularla buluşacak.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda 27 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 19.30'da sahnelenecek oyunla ilgili bilgiler veren Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatından kesitlerin yer aldığı oyunun iki perdelik olduğunu söyledi.

Hz. Mevlana'nın düşüncelerini anlamanın ve anlatmanın önemine değinen Yağbat, Çorumlu sanatseverlerle buluşturacakları tiyatro oyununda da Tebrizli Şems'in genç yaşlarından itibaren peşinde olduğu "aşkı bulma" serüveninde çatıştığı fikirler ve durumların konu edindiğini sözlerine ekledi.

(Bülent USLU)