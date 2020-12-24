Tebrik kartı ile gelenek yeniden canlanıyor
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaştırılması ve unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yeniden canlandırılması için yılbaşına özel tebrik kartları hazırladı.
Güncel 24.12.2020, 19:18
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Hazırlanan özel tasarım tebrik kartları, birbirinden güzel dilekleri, insanların sevdiklerine ulaştıracak. Kış mevsimine özel görsellerin yer aldığı tebrik kartları tüm PTT iş yerlerinden ücretsiz olarak alınabilirken, kartların posta gönderim ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek. (Haber Merkezi)
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