Tebrik kartı ile gelenek yeniden canlanıyor

Hazırlanan özel tasarım tebrik kartları, birbirinden güzel dilekleri, insanların sevdiklerine ulaştıracak. Kış mevsimine özel görsellerin yer aldığı tebrik kartları tüm PTT iş yerlerinden ücretsiz olarak alınabilirken, kartların posta gönderim ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek. (Haber Merkezi)