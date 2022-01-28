Tebeşir’in 12. sayısı çıktı 

Eğitimci-çizer Altan Özekici ve öğrencileri tarafından çıkarılan ve geçen Ekim ayında dijital olarak yayınlanmaya başlanan Tebeşir Dergisi’nin 12. sayısı çıktı.

Tebeşir’in Ocak 2022 sayısında, öğrencilerinin ödüllü karikatürlerine ve özel olarak “Rapunzel” karikatürlerine yer veren Altan Özeskici, Tebeşir Karikatür Grubu’na katılmak isteyenlere açık olduklarını da söyledi.

