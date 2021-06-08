Tebeşir Karikatür Grubu'na İtalya’dan ödül

Tüm öğrencilere ve profesyonel sanatçılara açık olan “barış ve hoşgörü” konulu yarışmaya, Yavruturna Ortaokulu “Tebeşir Karikatür Grubu”ndan 34 öğrenci katıldı.

Pınar Zorlu’nun karikatürü de yarışma albümünde ve sergide yer almaya hak kazandı.

“Faxforpeace” genel konu başlığı altında barış, hoşgörü, ırkçılıkla mücadele, insanlar arasında dayanışma, insan haklarının savunulması konularını içeriyor.

Yarışma, İtalya’da Spilimbergo Ortaöğretim Enstitüsü tarafından her yıl düzenli olarak yapılıyor ve Venedik Giulia Özerk Bölgesi, Spilimbergo Belediyesi, Barış ve İnsan Hakları Konusunda Yerel Makamlar Ulusal Koordinasyonu, Barış ve Özgürlük için Uluslararası Kadınlar Birliği ve UNICEF Pordenone Vilayet Komitesi tarafından destekleniyor.

(Haber Merkezi)