Tebeşir, dijital olarak yayınına devam ediyor

Eğitimci-karikatürist Altan Özeskici’nin öğrencileri ile birlikte çıkardığı Tebeşir Karikatür Dergisi, dijital olarak yayınına devam ediyor.

Derginin “Ekim -2021” sayısı, 11. sayı olarak dijital ortamda izleyicilere sunuldu.

Altan Özeskici, Tebeşir dergisini 2001 yılında çıkarmaya başlamış, ülke çapında büyük ses getiren ve öğrencilerine ödüller kazandıran dergi, 10. sayıdan sonra 2011 yılında zorunluluklar nedeniyle yayınına ara vermişti.

