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TDV’nin iyilik iftarında buluştular

Çorum İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi (TDV) tarafından “Geleceğimiz ve Gençliğimiz” Projesi kapsamındaki öğrencilere, mültecilere ve engellilere yönelik Akşemseddin Cami Ömer Halis Demir Parkı’nda iftar programı düzenlendi.

TDV’nin iyilik iftarında buluştular

Çorum İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi (TDV) tarafından “Geleceğimiz ve Gençliğimiz” Projesi kapsamındaki öğrencilere, mültecilere ve engellilere yönelik Akşemseddin Cami Ömer Halis Demir Parkı’nda iftar programı düzenlendi.

31 Mayıs 2019 Cuma 23:07
TDV’nin iyilik iftarında buluştular

“Beklenen Sensin” Ramazan ayı temasıyla etkinliklerine devam eden Türkiye Diyanet Vakfı, mültecilere ve fakirlere yönelik daha önce düzenlediği İyilik Sofrası iftarının ardından Çorum da bir iyilik sofrası daha kurarak öğrenciler, mülteciler ve engellilere yönelik bir iftar programı gerçekleştirdi.

İftar öncesi bir program düzenlenirken, Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık başkanlığında yönetilen Çorum Müftülüğü Süheyb-i Rum-i Tasavvuf Musıkisi Korosu tarafından ilahi ve kasideler seslendirildi.

İftar programında konuşan Çorum İl Müftüsü ve TDV Çorum Şubesi Başkanı Muharrem Biçer, bu tür iftarların ve etkinliklerin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumun tüm kesimleriyle kaynaşmanın devam edeceğini söyledi.

Müftü Biçer, engelli olmanın bir sorun olmaması gerektiğini, sabredenlere dinimiz katında ayrı bir faziletinin olduğunu ve engellilere yönelik her türlü imkanları müftülük olarak seferber ettiklerini söyledi.

Ramazan ayının kardeşlik, dostluk ve mağfiret ayı olduğunu hatırlatan Müftü Biçer, bir araya gelmenin aradaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek, katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür etti.

İftar yemeğine İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yanı sıra hayırsever işadamları, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoğlu, Beyazay Derneği Çorum Şube Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, Müftü Yardımcıları Abdullah Pamuklu, Adem Aygül ve Adnan Zeki Bıyık, TDV Çorum Şube Temsilcisi Mustafa Ersoy, çok sayıda engelliler, öğrenciler ve mülteci olmak üzere toplam 1200 kişi katıldı.

(Haber Merkezi)

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