TDV Çorum Şubesinden 240 aileye sosyal yardım

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında başlatılan yardım kampanyasının ikinci etabında toplanan yardım malzemeleri, Beytepe Camisi'nde düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi 100 aileye teslim edildi.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, törende yaptığı konuşmada, yardımların hayırsever vatandaşların katkısıyla yapıldığını söyledi.

Veren el ile alan eli buluşturduklarını belirten Biçer, "İyilik hareketine devam etmek istedik. Çorumlu hemşehrilerimizin verdiği bağışları Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfımız vasıtasıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşturduk. Bugünkü 100 ailemizle birlikte 140 ihtiyaç sahibi aileye 80 bin lira tutarında nakdi ve ayni yardım ulaştırmış olduk. Hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yüce Allah hayırlarını kabul eylesin." dedi.