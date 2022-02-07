TDV yurtlarından Müftü Biçer’e ziyaret

TDV'ye bağlı yurtlar hakkında bilgi veren yurt müdürleri, TDV Çorum Şubesi’nin kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı İl Müftüsü Biçer’e teşekkürlerini iletip hediye takdiminde bulundu.

İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül’ün de hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Müftü Biçer; “Yurdumuzun dört bir yanında çeşitli alanlarda önemli faaliyetler gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı'nın yıllarca gençlerimizin güvenle barınacakları aile sıcaklığında bir yurt ortamı sunma çabaları büyük önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

(Aliye ÖNCEL)

