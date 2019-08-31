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TDV Kız ve Erkek Yurtlarına ön kayıtlar devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde çalışan TDV Yurtlar İşletmesi, Türkiye genelinde açtığı öğrenci yurtları ile Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler için güvenli ve kaliteli barınma imkânı sağlamanın yanı sıra öğrencilerin akademik, manevi ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlamaya devam ediyor.

TDV Kız ve Erkek Yurtlarına ön kayıtlar devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde çalışan TDV Yurtlar İşletmesi, Türkiye genelinde açtığı öğrenci yurtları ile Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler için güvenli ve kaliteli barınma imkânı sağlamanın yanı sıra öğrencilerin akademik, manevi ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlamaya devam ediyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:55
TDV Kız ve Erkek Yurtlarına ön kayıtlar devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde çalışan TDV Yurtlar İşletmesi, Türkiye genelinde açtığı öğrenci yurtları ile Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler için güvenli ve kaliteli barınma imkânı sağlamanın yanı sıra öğrencilerin akademik, manevi ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlamaya devam ediyor.

İhtiyaç duyulan her yerde hizmet misyonuyla her geçen gün hızla büyüyen TDV Yurtlar İşletmesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde 30 il 6 ilçede olmak üzere, 38 kız ve 22 erkek öğrenci yurduyla gençlere kapılarını açarken Türkiye’nin farklı şehirlerinde yurt açma çalışmalarına da devam ediyor.

Güncel sayısıyla TDV: Adana, Ankara, Antalya, Bayburt Merkez, Bayburt Demirözü, Bayburt Aydıntepe, Burdur, Bursa, Çorum, Elazığ, Erzincan İliç, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük Merkez, Karabük Safranbolu, Kastamonu Merkez, Kastamonu Tosya, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas Koyulhisar, Tokat, Uşak, Van ve Yozgat’ta olmak üzere 60 yurtla yeni döneme adım atıyor.

TDV Yurtlarında hafta içi kahvaltı ve akşam yemeği, hafta sonları ise kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, ders çalışma salonları ve kütüphane hizmeti; 24 saat kesintisiz sıcak su, sınırsız internet, çamaşır yıkama ve kurutma imkânı öğrencilere ücretsiz olarak sağlanmasının yanı sıra, yurtlarda barınan öğrencilerin güvenliği için tüm TDV Yurtları güvenlik kameralarıyla izlenerek giriş-çıkış işlemleri parmak izi sistemi kullanılarak yapılıyor.

TDV Yurtlarında öğrencilerin daha donanımlı bireyler haline gelmeleri için çeşitli eğitim faaliyetleri ve manevi eğitimler gerçekleştiriliyor.(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 31.08.2019 02:00
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