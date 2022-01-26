TDV Kadın Kolları Çorum Şubesi, faaliyetlerine başladı

Çorum İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik başkanlığında toplanan TDV Kadın Kolları Çorum Şubesi üyeleri, 2022 yılında yapılacak faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

İstişare toplantısı sonrası üyeler, TDV Çorum Şube Başkanı Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Müftü Biçer’e toplantıda alınan kararlar hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Şehit Ali Karslı 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencilerinin harçlıklarıyla kumbaralarda biriktirdikleri ve üyelerin Çorum İl Müftülüğüne getirdikleri bağışlar, yetim çocuklara ulaştırılmak üzere TDV Çorum Şubesi görevlilerine teslim edildi.

Bu anlamlı bağıştan duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Biçer, kurs öğreticilerine ve minik yüreklerin nezdinden ailelerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

