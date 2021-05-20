TDV İskilip Şubesi iyilik dağıtmaya devam ediyor

Emanet edilen bağışlar Türk Diyanet Vakfı ve din görevlileri aracılığıyla büyük bir titizlik ve gayret içerisinde İskilip merkez ve köylerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

İskilip İlçe Müftüsü ve TDV İskilip Şube Başkanı Vahit Demiral, yapılan yardımları şu şekilde özetledi: “300 aileye 100 TL’lik alışveriş yardım kartı dağıttık, maddi durumu çok kötü olan vatandaşlarımız tespit edilip kendilerine ilave ayni ve nakdi yardım yaptık, İlçemizde bulunan her bir yetim çocuğumuz ve Kur'an Kursu öğrencimize 250 TL bayram harçlığı verdik, hafızlık eğitimi alan Kur'an kursu öğrencilerimizin yeme-içme ihtiyaçlarını karşıladık, yurt içi ve yurt dışındaki Müslüman mazlum kardeşlerimize teslim edilmek üzere TDV Genel Merkezimize bağışlar yolladık,

Zimem Defteri geleneğini devam ettirdik, borcunu ödemekte güçlük çeken 15 ailenin bakkala ve fırına olan borçlarını kapattık, zekât ve fitre dışında bağış olarak bize emanet edilen sadakaları, yapımı devam etmekte olan Çakmak Dede Kur’an Kursumuz için harcadık. Büyük oranda inşaat kısmı tamamlanan ve tefrişat çalışmalarına başlanılan Çakmak Dede Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursumuz hâlâ Kur’an Sevdalısı kardeşlerimizin desteğini beklemektedir.

Bizlere sadakasını emanet eden vatandaşlarımıza yaptığımız faaliyetlerle ilgili bu bilgilendirmeyi yapmayı borç bilir, bizlere güvenen hayırseverlere ve hayra köprü olan Din Görevlilerimize teşekkür eder, yapılanların en güzel bir şekilde kabul edilmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederim”

(Haber Merkezi)

