TDV Çorum yurtları öğrencileri bekliyor

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi’ne bağlı yükseköğretim yurtları, yeni eğitim-öğretim yılı için tüm hazırlıklarını tamamlayıp üniversite öğrencilerini beklemeye başladı.

TDV Çorum Erkek Öğrenci Yurdu yönetim memuru Mücahit Beşikçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye Diyanet Vakfı; gençlerin geleceğe hazırlanması amacıyla yükseköğrenim kız ve erkek öğrencilerine barınma hizmet sunmaktadır. Ülkemizin 32 ilinde 33’ü kız 15’i erkek olmak üzere toplamda 48 üniversite öğrenci yurdu bulunmaktadır. Toplamda 9922 öğrenci kapasitesine sahip olan yurtlarda öğrencilere güvenilir ve kaliteli bir ortam, 7/24 internet hizmeti, sağlıklı ve lezzetli yemek menüleri, kolay ödeme seçenekleri ile huzurlu bir ortam sunulmaktadır. Ayrıca öğrenim gören öğrencilerin; ilmi, fikri, sosyal, bedensel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla; yurtlarda kurs ve atölye çalışmaları, manevi programlar, sportif faaliyetler, geziler ve kamplar düzenlenmektedir.”

Çorum’da bulunan TDV Yurtları hakkında bilgi veren TDV Çorum Kız Öğrenci Yurt Müdürü Gülçin Beşikçi, “Yurtlarımız 2018 yılından beri Çorum’da hizmet vermektedir. Kız ve erkek öğrenci yurtlarımız kurucu değerlerimiz olan güven ve emniyetin gölgesinde, insan merkezli yönetim anlayışı ile Hitit Üniversitesi öğrencilerini heyecanla beklemektedir. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için kayıtlarımız başlamıştır. Diyanet personelleri, Vakıf personelleri, işletme ve iştiraklerinde çalışanların çocuklarına TDV yurtlarına kayıt yaptırmaları halinde personel indirimi uygulanmaktadır. Ayrıca kardeş indirimi ve peşin ödeme indirimlerimiz de mevcuttur. Öğrenciler ve veliler, başvuru ve detaylı bilgi için www.tdvyurt.com.tr adresini ziyaret edebilirler” dedi.

TDV Yurtlarında sunulan hizmetleri de anlatan Müdür Beşikçi, şu maddeleri sıraladı; “Sınırsız internet. Hafta içi ve hafta sonları 2 öğün yemek. Hijyenik ve temiz ortam. 7/24 sıcak su ve ısınma. Parmak izi ve veli bilgilendirme sistemi. İç ve dış güvenlik kameraları. 1, 3 ve 4 kişilik oda imkânları. Spor salonu ve konferans salonu. Sosyal sorumluluk ve sosyal farkındalık faaliyetleri. Spor ve gezi faaliyetleri. Ders çalışmak için etüt salonları. Seminer, kişisel gelişim ve kurslar. Manevi dersler. Ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti. Şehrin göbeğinde merkezi konum ve üniversiteye yakınlık. Kayıtlarımız devam ediyor olup, detaylı bilgi ve fiyatlar için iletişime geçebilirsiniz. Kız Yurdu tel: 0553 794 96 13 https://www.instagram.com/tdvcorumkzyurdu/. Erkek Yurdu tel: 0549 839 6960 https://www.instagram.com/tdvcorumerkekyurdu/.” (Haber Merkezi)