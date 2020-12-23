TDV Çorum Şubesi’nden öğrencilere tablet desteği

Kerebigazi İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri için düzenlenen tablet hediye dağıtım törenine Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şube Başkanı ve Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcısı Adem Aygül, Kerebigazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Recep Celen, TDV Çorum Şube Yöneticisi Ramazan Tarık Gökçe ve öğrenciler katıldı.

Gençlerin eğitimlerine katkı sunmak için tablet dağıttıklarını söyleyen İl Müftüsü Muharrem Biçer, dünyada bir salgının yaşandığını belirterek, “Sevgili öğrencilerimiz, sizlere yapmış olduğumuz yardımlar zamanında hayırsever vatandaşlarımız tarafından sizlere ulaştırabilmemiz için bizlere emanet edilen yardımlardır. Sizlerden ricamız hayırsever vatandaşlarımız için dua etmeniz ve derslerinize iyi çalışmanızdır. Pandemi döneminden bir an önce kurtularak eski günlerimize dönebilmemizi Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah sizlerde en kısa sürede okullarınıza kavuşabilirsiniz. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar dilerim” diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrencilere tablet hediyeleri ve nakdi yardımları takdim edildi. (Haber Merkezi)