TDV Çorum Şubesi, yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor

Uzun yıllardır Çorum’da dini ve hayır hizmetlerinde bulunan TDV Çorum Şubesi, yeni ve ferah mekânıyla, içerisinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Bağış Bürosu, Çorum İl Müftülüğü Aile Dini Rehberlik Bürosu(ADRB) ve Hac Umre Bürosuyla vatandaşların ihtiyaçlarına en güzel şekilde cevap vermeye çalışıyor.

TDV Çorum Şubesi’nin yeni hizmet binasının merkezde, halkın tanıdığı eski müftülüğün yerinde olmasının vatandaşla vakfı buluşturma anlamında önemli olduğunu ifade eden Çorum İl Müftüsü ve TDV Çorum Şubesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muharrem Biçer, “İnşallah Vakıf Şubemiz bu binada da güzel hizmetler yapmaya devam eder. Sizlerin desteğiyle birlikte Çorum’un sorunlarını çözmeye ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu noktalarda organizasyonlar yapmaya devam eder. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. (Haber Merkezi)

